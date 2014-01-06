24 مليار جنيه قروض الشركات في محفظة بنك القاهرة

طوى بنك القاهرة صفحة عام 2013 برفع محفظة قروض الشركات والتجزئة المصرفية إلى 24.3 مليار جنيه، حيث ذهبت 12 مليار جنيه قروضا للشركات، في حين كان نصيب التجزئة 12.3 مليار جنيه.

وبحسب صحيفة الوفد، قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة منير الزاهد إن المصرف حريص علي تمويل المشروعات الكبرى، موضحاً أن محفظة القروض المشتركة بلغت 7 مليارات جنيه.

وأشار الزاهد إلى أن البنك قام بتقديم تمويل للقطاعات المختلفة لتحريك عجلة الاقتصاد منها قطاع التطوير العقاري والكيماويات والطاقة والخدمات الملاحية والبترولية، وقام بتمويل قطاع النقل بمبلغ 1.6 مليار جنيه من خلال تمويل الهيئة القومية للأنفاق لتحديث قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى الانضمام للقرض المشترك الممنوح لمجموعة كونتكت لتجارة السيارات بحصة بلغت 200 مليون جنيه.

من جهته، قال مدير عام قطاع ائتمان الشركات أيمن مختار إن البنك قام بمنح قروض مشتركة خلال عام 2013 بلغت 1.5 مليار جنيه، منها منح تمويلات بالعملات الأجنبية بنحو 90 مليون دولار لشركة الدلتا للأسمدة بنحو 40 مليون دولار وماريدايف للخدمات الملاحية 25 مليون دولار.

في حين، أشار المشرف على الإدارة العامة للفروع وقطاع التجزئة المصرفية محمد مشهور إلى أن محفظة التجزئة المصرفية ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 12.3 مليار جنيه عام 2013 مقارنة بعام 2012، موضحاً أنه تمت إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع ما أدى لسرعة الانتهاء من إجراءات المنتج، وسرعة تلبية احتياجات العميل.