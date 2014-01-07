صندوق الصناعة السعودي يعتمد قروضا بـ108 مليارات ريال

كشف مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي الشريف أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام الهجري 1434هـ بلغ 3592 قرضاً، بقيمة إجمالية قدرها 108.5 مليار ريال.

وأضاف الشريف في حوار لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات بلغت 74.3 مليار ريال، مشيرا إلى أن الصندوق يرحب باستمرار أي أفكار استثمارية جديدة ويدعمها إيمانا منه بأهمية الإبداع في التنمية الصناعية.

وقال إنه من حيث التوزيع الجغرافي فقد استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من قيمة هذه القروض، إذ اعتمدت لها قروض قيمتها 48.2 مليار ريال، تليها منطقة الرياض 22.3 مليار ريال، فمنطقة مكة المكرمة 18 مليار ريال، ثم منطقة المدينة المنورة 11.7 مليار ريال ثم بقية مناطق المملكة التي حصلت على قروض قيمتها 8.3 مليار ريال.

وأكد الشريف أن الصندوق اهتم بدعم المشاريع الصناعية الصغيرة منذ إنشائه أسوة بغيرها من المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة وذلك من خلال تسهيل إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة للصندوق من أصحاب هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه رغبة في خدمة المستثمرين في هذا القطاع بشكل أفضل فقد تم إنشاء قسم خاص في إدارة الائتمان في الصندوق الغرض منه التركيز على تقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة ومساعدة ملاك هذه المشاريع على تقييم طلباتهم.

وأوضح أن لدى الصندوق برنامج تمويل البنية التحتية للمدن الصناعية، بعد أن صدرت أخيراً الموافقة على أن يمول الصندوق المباني المقامة في المدن الصناعية والموجهة للمشاريع الصغيرة، وذلك لتخفيف العبء على صغار المستثمرين بتوفير المباني اللازمة لإقامة مشاريعهم ضمن مدن صناعية مكتملة الخدمات.