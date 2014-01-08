بنوك مصر تجمد أرصدة 702 قيادي من الإخوان المسلمين

أكدت مصادر مصرفية أن "البنك المركزي المصري انتهى من تعميم قائمة أسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها بقرار من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان والبالغ عددهم 702 إخواني، على جميع البنوك لاتخاذ اللازم بتجميد الأرصدة المملوكة لهذه الأسماء".

وأضافت المصادر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن الكشوف التي أرسلها البنك المركزي للبنوك تتضمن أسماء وتفاصيل الشخصيات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، وحساباتها المصرية، على أن يتم منع التصرف على حساباتهم وأموالهم بالبنوك عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل.

وقالت المصادر إنه بحصر أموال الأسماء المتحفظ عليها تبين أن هناك أشخاصاً غير معروفين يمتلكون أرصدة كبيرة، وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان كانت تلجأ إلى إخفاء أرصدتها وأموالها في حسابات أشخاص مجهولين.

ولفتت إلى أنه من بين مَنْ تم العثور على أرصدة ضخمة بحساباته شخص يدعى سعد فتوح عبدالهادي، ويعمل محاسباً، وشخص آخر يدعى عبدالحليم محمد فوزي.

وتضم قائمة الأسماء الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، ونوابه الأربعة خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت وجمعة أمين، بالإضافة إلى 11 من أعضاء مكتب الإرشاد، ويتضمن الكشف أيضاً كل أعضاء مجلس شورى الجماعة وعددهم 120 شخصاً، بالإضافة إلى رئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان.

وشملت قائمة الأسماء 5 مسؤولين في الرئاسة السابقة هم: محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وباكينام الشرقاوي مساعد مرسي للشؤون السياسية، وعصام الحداد مساعد مرسي لشؤون المصريين بالخارج، وأيمن هدهد مستشار مرسي الأمني، ومحيي حامد عضو الفريق الاستشاري لمرسي.

كما تضمن 5 وزراء سابقين هم: محمد علي بشر، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وصلاح عبدالمقصود، ويحيى حامد، بالإضافة إلى 9 محافظين هم: سعد الحسيني، وحسام أبوبكر، وأحمد البيلي، أحمد شعراوي، وعادل عبدالمنعم، وجابر عبدالسلام، ويحيى كشك، ومصطفى كامل.

ومن حركة حماس الفلسطينية ضمّت القائمة اسم موسى محمد محمد أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

وتضمنت القائمة أسماء لورثة متوفين تم التحفظ على أموالهم، وهم ورثة محمد المتولي محمود هاشم من محافظة الدقهلية، الذي توفي منذ 3 شهور، وإيمان طه بسيوني من محافظة دمياط توفيت منذ نحو عام، فيما تضمنت القائمة أسماء أشخاص منتمين لأحزاب سياسية موالية لجماعة الإخوان، من بينهم اسم أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، ومحمد كمال حافظ، أمين حزب الوسط بسوهاج، ومحمد رفاعة الطهطاوي، عضو مؤسس حزب التوحيد العربي، ورئيس ديوان الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبالنسبة لرجال الأعمال فقد تم التحفظ على أموال وممتلكات عبدالرحمن سعودي صاحب محلات سعودي، كما تضمنت قائمة الأسماء التحفظ على أموال ثلاث سيدات من الإخوان، هن عزة الجرف القيادية بالحرية والعدالة، وباكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي للشؤون السياسية، والزهراء نجلة خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان.