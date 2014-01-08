تقرير: بنوك الإمارات تتمتع بسيولة نقدية كبيرة

قال تقرير مالي إن نمو الإقراض في بنوك الإمارات سيحقق أكثر من 10%، بعد تحقيقها نمواً بلغ 9.6% في العام الماضي، وفقاً لصحيفة "البيان".

وبحسب تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفعت ودائع العملاء في 51 بنكاً في الإمارات بنسبة 11% خلال 2012، وهي النسبة الأعلى منذ 2008، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وأشارت الوكالة إلى أن نمو الودائع أدى إلى انخفاض معدل الفائدة بين البنوك الإيبور إلى أقل مستوى له منذ 2006.

وتقوم الإمارات بضخ عشرات المليارات من الدولارات في توسيع الموانئ والمطارات وتطوير المشاريع العقارية، تزامناً مع التحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020.

وقال تيموشين أنجن، مدير تقييم البنوك في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن نمو الإقراض سيبقى صحياً في 2014، ومتلازماً مع التوقعات القوية بنمو الائتمان في قطاع التجزئة وتحسن وتيرة النشاط في قطاع الشركات.

وأضاف أنجن "على سبيل المثال، فإن نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى عدد المقيمين بلغت 94% نهاية العام الماضي، وبلغت نسبة الشق الأول 17.4%، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وهذا مؤشر على أن النظام المصرفي في الدولة يتمتع برسملة قوية ومستويات صحية من الإقراض.