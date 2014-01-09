12 مليار دولار قروض المستهلكين الأميركيين في نوفمبر

سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية للمستهلكين الأميركيين في نوفمبر أضعف زيادة في 7 أشهر مع تباطؤ استخدام بطاقات الائتمان بشكل حاد.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن إجمالي الائتمانات للمستهلكين زاد 12.32 مليار دولار في نوفمبر ليصل إلى 4.81 تريليون دولار. وهذه هي أصغر زيادة منذ أبريل.

وارتفع الائتمان المتجدد - الذي يقيس في الغالب استخدام بطاقات الائتمان - بمقدار 457.80 مليون دولار في نوفمبر بعد أن سجل قفزة بلغت 3.98 مليار دولار في الشهر السابق.

وزاد الائتمان غير المتجدد- الذي يشمل القروض لشراء السيارات والقروض التي تقدمها الحكومة للطلاب - بمقدار 11.86 مليار دولار في نوفمبر، وهذه أيضا أصغر زيادة منذ أبريل الماضي.