باركليز: مستويات منخفضة للذهب في 2014

قدم بنك باركليز توقعاته لمتوسطات أسعار المعادن النفيسة لعام 2014 وقال إنه يتوقع أن تختبر أسعار الذهب هذا العام المستويات المنخفضة التي سجلتها في 2010.

وتوقع باركليز متوسطا لأسعار الذهب عند 1205 دولارات للأوقية (الأونصة) والفضة عند 19 دولارا والبلاتين عند 1539 دولارا والبلاديوم عند 768 دولارا.

وقالت سوكي كوبر المحللة في باركليز في مذكرة إلى العملاء "من منظور الاقتصاد الكلي والعوامل الاساسية فإن من المرجح أن يواجه الذهب صعوبة في إيجاد عوامل مساعدة تدعمه في 2014 ."

وأضافت أن تقليصا أبطأ من المتوقع لبرنامج مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للتحفيز النقدي وتراجعا لأسواق الأسهم والدولار من العوامل التي قد تساعد على انتعاش الذهب في الأجل القصير.