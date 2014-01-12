أرباح تاريخية لبنك الإنماء تتجاوز مليار ريال بـ2013

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء في السعودية، عبدالمحسن الفارس، إن وضع المصرف أفضل مما كان عليه في بداية العام الماضي، من حيث انتشار الفروع وعدد الشركاء والصرافات الآلية والخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف.

وأضاف في حديثه لقناة "العربية" أن كل ذلك أسهم في عمليات نمو البنك، وهو ما جعله يحقق نمواً في كثير من المؤشرات المالية، منذ عام 2010 إلى يومنا هذا، بنمو متزايد وهنالك نسب تراكمية جيدة ويسير وفق خطط استراتيجية رسم لها مجلس الإدارة.

وبيّن الفارس أنه لأول مرة في تاريخ البنك مع نهاية عام 2013 تتجاوز صافي أرباحه مليار ريال، وتجاوز إجمالي الإيرادات ملياري ريال.

وحول تجنب المصرف مخصصات بالربع الرابع جاءت أعلى من التوقعات، وكم المخصصات التي تم تجنيبها في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، قال الفارس إنه في عام 2010 كانت المخصصات محدودة جداً، ولا يوجد لدى البنك مخصصات سواء عامة أو خاصة تتجاوز 3 ملايين ريال، أما اليوم في نهاية 2013 فقد تجاوزت المخصصات 500 مليون ريال معظمها مخصصات عامة، وهي استراتيجية البنك في هذا الجانب.

وحول نسبة القروض المشكوك في تحصيلها، قال إن النسبة لا تذكر، خصوصاً بين البنوك السعودية، وهي لا تشكل سوى 0.66%.

وأشار إلى أن "المملكة تشهد أكبر ميزانيات تاريخية لمشاريع البنى التحتية العملاقة، فلو نظرنا لوضعنا الاقتصادي فلدينا احتياطيات كبيرة والدين العام انخفض واستقرار النمو خلال الخمس سنوات مؤشراته قوية"، مبيناً أن البنك خلال السنوات الماضية أسهم في تمويل الكثير من المشاريع وهي تتلاءم ونمو المصرف العام.

يُذكر أن مصرف الإنماء حقق أرباحاً صافية عن الربع الرابع من هذا العام قدرها 280 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 208 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بلغ 34.62%، ومقابل صافي ربح مقداره 262 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 6.87%.

كما ارتفع إجمالي الربح خلال الفترة الحالية بمقدار 37.11% ليصل إلى 1005 ملايين ريال مقابل 733 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. في حين بلغ إجمالي ربح العمليات (الاستثمارات) 2279 مليون ريال مقابل 1826 مليون ريال، للفترة المماثلة من العام السابق مرتفعا 24.81%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة 0.68 ريال، مقابل 0.49 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.