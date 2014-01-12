31 مليار درهم صكوك وسندات مصدرة في دبي خلال 2013

بلغت قيمة إصدارات وإدراجات الصكوك والسندات في إمارة دبي خلال عام 2013 نحو 30.8 مليار درهم (8.4 مليار دولار)، بحسب بيانات مجمعة.

وأظهر رصد أجرته صحيفة الاتحاد الإماراتية، حول نشاط الصكوك والسندات في دبي خلال العام الماضي، قيام تسع جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، بعمليات إصدار للصكوك والسندات في أسواق الائتمان العالمية، تمت تغطيتها جميعاً بمعدل تراوح بين 4 و12 ضعف المبالغ المطلوبة، مما عكس مستويات الثقة المرتفعة التي حظي بها اقتصاد دبي من قبل المستثمرين العالميين.

وبحسب البيانات، شكلت إصدارات الصكوك أكثر من 73% من إجمالي الإصدارات، بعد أن بلغت 22,57 مليار درهم، مقابل 8,25 مليار درهم لسندات قامت بإصدارها، كل من حكومة دبي بقيمة 500 مليون دولار ضمن إصدار مزدوج قيمته 1.25 مليار دولار، وسندات لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 1.75 مليار دولار.

وساهمت إصدارات السندات في عودة الانتعاش لسوق إدراجات الصكوك والسندات في بورصة ناسداك دبي خلال العام الماضي، باستقطابها تسعة إدراجات للصكوك بقيمة 22.6 مليار درهم، لتتبوأ المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، مقابل ثلاثة إدراجات لسندات بلغت قيمتها الإجمالية 8.25 مليار درهم (2.25 مليار دولار).

وتركز جل الإصدارات في الربع الأول من العام الماضي، الذي شهد الإعلان عن خمس عمليات إصدار للصكوك والسندات طرحتها حكومة دبي ومؤسسات وشركات شبه حكومية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 18,3 مليار درهم (5 مليارات دولار).

وشهدت طلبات الاكتتاب في الإصدارات الخمسة، التي تم طرحها من قبل كل من حكومة دبي ممثلة في دائرة المالية، وطيران الإمارات، وبنك دبي الإسلامي، و"ديوا"، بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، إقبالاً غير مسبوق، مع تجاوز قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين القيمة المستهدفة للاكتتابات بمعدل تراوح بين 4 و12 ضعفاً.