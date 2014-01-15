"الشورى" السعودي يطالب بدعم رأسمال بنك التسليف

طالب مجلس الشورى السعودي وزارة المالية بدعم رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة أن المجلس طالب بنك التسليف كذلك بتقديم مزايا تشجيعية للقروض الإنتاجية في المناطق الأقل نموا، وتطبيق أنظمة الحوكمة في أعماله وتضمين تقاريره المقبلة معلومات تفصيلية عن التطبيق، ومعلومات عن مؤشرات الأداء، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها كافة الجهات ذات العلاقة.

وأكد المجلس بحسب صحيفة عكاظ السعودية، بالأغلبية على قراره السابق بإلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن تقريره السنوي.

وبين أن المجلس شدد على ضرورة تعديل شروط استحقاق القروض الاجتماعية بما يضمن رفع سقف الدخل السنوي وزيادة مبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض، والإسراع في إصدار نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1433/1434هـ التي تلاها الدكتور سعد مارق.