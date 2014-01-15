21 مليار درهم انخفاض القروض الشخصية في الإمارات

سجلت "القروض الشخصية" لدى البنوك الإماراتية تراجعاً بقيمة 21 مليار درهم، وبنسبة 7.4% خلال شهر واحد، لتصل إلى 264 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي.

ووفقا لصحيفة الاتحاد، انخفض الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بقيمة 20.5 مليار درهم تعادل تراجعاً بنسبة 1,7%، ليستقر رصيدها عند مستوى 1157.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة برصيدها البالغ 1178.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.

وتشير بيانات المركزي إلى تراجع قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 10% خلال الشهر ذاته، تعادل انخفاضاً بقيمة 26.8 مليار درهم، لتستقر عند مستوى 240.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ267.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013.

وزادت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بنسبة 0.9% تعادل ارتفاعاً بنحو 700 مليون درهم خلال فترة المقارنة، إذ ارتفع الرصيد الإجمالي للمخصصات في هذا البند إلى 76.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2013، مقارنة مع 75.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.

أما رصيد المخصصات العامة، فقد انخفض بقيمة 500 مليون درهم خلال الشهر ذاته، ليستقر عند 18.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2013 مقارنة بـ19 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.

إلى ذلك، تظهر البيانات أن القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك ارتفعت بمقدار 10 مليارات درهم لتصل إلى 178 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 168 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.

وارتفع الرصيد الإجمالي للودائع بقيمة 15.1 مليار درهم، بنمو نسبته 1.2%، ليصل إلى 1285.1 مليار درهم بنهاية الشهر، مقارنة مع 1270 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013.