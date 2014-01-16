"سامبا" السعودية تحقق مليار ريال أرباحا بآخر 2013

حققت مجموعة سامبا المالية أرباحاً صافية بلغت 1.006 مليار ريال (268.2 مليون دولار) للربع الأخير من عام 2013، بزيادة 16% عن الربع المماثل من العام السابق، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

من جهته، أشار عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10% وصولا إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، مقارنة مع 1.4 مليار ريال 373.3 مليون دولار للربع السابق.

وارتفع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8.4%، ليرتفع بذلك إجمالي الأرباح المحققة للمجموعة مع نهاية عام2013 إلى ما يفوق 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بنمو 4.1% عن العام الماضي.

وأوضح العيسى أن "سامبا" تمكن خلال عام 2013 من الحفاظ على معدل نمو مطرد في أدائه عكسته النتائج الإيجابية لمختلف قطاعات البنك وأنشطته المصرفية والاستثمارية، الأمر الذي ساهم في تعزيز قاعدة عملائه وأنشطته المصرفية، وتمكن نتيجة ذلك من نمو إيراداته من دخل المتاجرة بنسبة 102%، في الوقت الذي نجح خلاله بتعظيم إيراداته من دخل العمليات الأخرى بنسبة 88% مقارنة مع نهاية عام 2012.

وأشار إلى أن سامبا واصل توسعه في محفظة استثماراته استناداً إلى الفرص المواتية في السوق المحلية والأسواق العالمية، لترتفع بذلك محفظة الاستثمارات إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بزيادة قدرها 15%، وسجّلت قاعدة السيولة لدى البنك نموا مطردا لتدعم نشاط التمويل والإقراض لمختلف شرائح العملاء، لترتفع بذلك محفظة القروض والسلف بنسبة 11% وصولاً إلى 113 مليار ريال 30.1 مليار دولار.