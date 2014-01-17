أرباح "تاريخية" لبنوك السعودية بـ38 مليار ريال

حققت المصارف السعودية أرباحاً وصفت بالتاريخية والاستثنائية والأعلى في تاريخها، حيث بلغت 38 مليار ريال بنهاية عام 2013، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وسجلت البنوك أرباحاً قدرت بـ37.62 مليار ريال، مقابل 35.1 مليار ريال في 2012، وبنسبة نمو 7%، وبمقدار 2.52 مليار ريال.

ونمت أرباح المصارف بنسبة 5% خلال الربع الرابع 2013، مقارنة بالفترة نفسها من 2012، لتصل إلى 8.48 مليار ريال، مقابل 8.1 مليار ريال، لتضيف 413 مليون ريال. بينما تراجعت أرباح الربع الرابع 2013، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه بنسبة 7%، حيث كانت أرباح المصارف خلاله 9.15 مليار ريال.

وارتفعت أرباح المصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (لا تشمل البنك الأهلي التجاري) للعام الماضي 2013، إلى أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق أيضاً، مسجلة أرباحاً صافية قدرها 29.77 مليار ريال، مقارنة بـ28.65 مليار ريال في 2012، لتضيف 1.1 مليار ريال إلى أرباحها بنسبة نمو 4 %.

أما أرباح المصارف المدرجة خلال الربع الرابع 2013، فقد بلغت 6.69 مليار ريال، مقابل 6.66 مليار ريال في الربع الرابع 2012، لتستقر قرب مستوياتها قبل عام بنمو طفيف 0.4%، مضيفة لأرباحها 28 مليون ريال، فيما تراجعت بنسبة 10 %عن مستوياتها في الربع الثالث 2013، والذي بلغت خلاله 7.41 مليار ريال.

وجاءت المساهمة الأكبر في نمو أرباح المصارف السعودية في 2013 من خلال البنك الأهلي التجاري بنسبة 55%، حيث أضاف لأرباحه 1.4 مليار ريال، بعد أن حقق أرباحاً قدرها 7.85 مليار ريال في 2013، مقابل 6.45 مليار ريال في 2012، بنسبة نمو 22%.