مصر تطرح اليوم أذون خزانة بـ5 مليارات جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 2 مليار جنيه، وأذونا بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع".

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 200 مليار جنيه.

ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.