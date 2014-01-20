رفع تصنيف 3 بنوك مصرية مع نظرة مستقبلية إيجابية

بعد رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقديرها للنظرة المستقبلية لـ3 بنوك مصرية هي: "البنك الأهلي المصري والبنك الأهلي المصري ــ المملكة المتحدة والبنك التجاري الدولي" من درجة "سلبي" إلى "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "ـB".

وأكد مصرفيون أن هذه الخطوة إيجابية للاقتصاد المصري، والذي يعد الجهاز المصرفي أهم قطاعاته، وتنتظره فرص واعدة للنهوض وتحقيق النمو مع عودة الاستقرار، وتنفيذ خارطة الطريق، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقديرها للنظرة المستقبلية للبنك الأهلي المصري ـ لندن إلى مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "ـB" بعد رفع تصنيف البنك الأم.

وتأتي إعادة التقييم كإجراء طبيعي عقب رفع الوكالة تقديرها للنظرة المستقبلية للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي من درجة "سالب" إلى "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "ـB" تبعا للبنك الأهلي.