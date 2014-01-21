"دويتشه بنك" يتكبد خسائر بـ1.15 مليار يورو خلال 2013

تكبد "دويتشه بنك" خسائر غير متوقعة خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 1.15 مليار يورو، قبل حساب الضرائب نظراً لارتفاع مصاريف التقاضي وإعادة الهيكلة، وحذر البنك من تحديات أكبر في 2014 ومزيد من الإصلاحات.

وتوقع البنك في بيان أن يحقق أهدافه لعام 2015 لكنه حذر من أن 2014 سيكون صعباً.

وقال إن مصاريف التقاضي بلغت 528 مليون يرورو في الربع الرابع ليصل إجمالي الغرامات والتسويات على مدى العام إلى 12.5 مليار يورو مما قلص احتياطيات التقاضي إلى 2.3 مليار يورو في نهاية السنة.

وقال في بيان إن إيرادات الربع الأخير من العام الماضي هبطت 16% إلى 6.58 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئيا لضعف الأنشطة المصرفية الوجهة للمؤسسات وإدارة الأسهم. وفي 2013 بأكمله ارتفعت أرباح البنك قبل حساب الضرائب إلى 2.07 مليار يورو من 814 مليون يورو في 2012 وزاد صافي الربح إلى 1.08 مليار من 315 مليون يورو في العام الأسبق.

وتراجع سهم دويتشه بنك بنسبة 3.7% بعدما أعلن أكبر بنك في ألمانيا عن نتائجه.