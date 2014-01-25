نمو أرباح البنوك السعودية بـ37.6 مليار ريال في 2013

ارتفعت أرباح قطاع البنوك السعودية خلال العام 2013 بنسبة 7.2% لتصل إلى37.6 مليار ريال، مقارنة مع أرباح عام 2012 البالغة 34.1 مليار ريال.

وأرجعت البنوك نمو أرباحها العام الماضي، إلى تنويع مصادر الدخل التي أدت إلى زيادة دخل العمليات وانخفاض المصاريف التشغيلية. وحسب القوائم المالية للمصارف السعودية الـ 12 منها 11 مدرجة في سوق الأسهم، ارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودية بنسبة 23.6% العام الماضي بقيمة 72.5 مليار ريال لتصل إلى 380 مليار ريال.

ويشكل قطاع البنوك نحو 22% من قيمة سوق الأسهم السعودية، وتبلغ رؤوس أموال البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم 98 مليار ريال، إضافة إلى البنك الأهلي التجاري البالغ رأسماله 15 مليار ريال. وتعد بنوك الراجحي والرياض والإنماء والأهلي الأكبر لجهة رأس المال البالغ 15مليار ريال لكل منهم، بينما بنك الجزيرة أقلهم برأسمال 3 مليارات ريال.

وجاء البنك الأهلي التجاري في مقدمة البنوك لجهة الأرباح، وحقق 7.8 مليار ريال أرباحاً، مقابل 6.45 مليار ريال بنسبة ارتفاع 22%، تلاه مصرف الراجحي بأرباح قيمتها 7.44 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 5.6% من 7.89 مليار ريال، في حين ارتفعت أرباح مجموعة سامبا المالية إلى 4.5 مليار ريال العام الماضي بنسبة 4.1%، كما ارتفعت أرباح بنك الرياض إلى 3.94 مليار ريال من 3.46 مليار ريال بنمو نسبته 13.8%. وارتفعت أرباح البنك السعودي البريطاني « ساب» إلى 3.77 مليار ريال مقابل 3.24 مليار ريال بنسبة ارتفاع 16.4%.

وبلغت أرباح البنك العربي الوطني 2.52 مليار ريال بزيادة نسبتها 6.3%، كما زادت أرباح البنك السعودي الهولندي بنسبة 19.8%، وقفزت أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 1.28 مليار ريال من 912 مليون ريال بنسبة ارتفاع 41.1%، وصعدت أرباح مصرف الإنماء إلى مليار ريال من 733 مليون ريال، كما زادت أرباح بنك الجزيرة إلى 651 مليون ريال من 500 مليون ريال بنسبة ارتفاع 30.2%. وفي المقابل هبطت أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 20.2% إلى 2.40 مليار ريال من 3 مليارات، وانخفضت أرباح بنك البلاد إلى 729.2 مليون ريال من 941.8 مليون ريال.