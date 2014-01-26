"الشارقة الإسلامي" يحقق أرباحاً بـ307 ملايين درهم

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بلغت 307.1 ملايين درهم، مقارنة مع 272 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وبزيادة نسبتها 13%.

وارتفعت موجودات المصرف في نهاية العام الماضي إلى 21.7 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 18.6% منذ ديسمبر 2012، كما نمى صافي تمويلات العملاء بمقدار 1.8 مليار درهم، ليصل إلى 12.5 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 16.5%، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 566.5 مليون درهم لتصل إلى 11.9 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 5% منذ نهاية عام 2012.

وقال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للمصرف إن عام 2013 شهد مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية على مستوى الدولة بوجه عام والقطاع المالي بوجه خاص حيث حقق مصرف الشارقة الإسلامي معدلات نمو مرتفعة مع التوسع في شبكة الفروع بما يقوم بتعزيز الخدمات المقدمة لعملائه.