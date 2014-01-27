رفع المخصصات 40% يضغط على أرباح الإمارات دبي الوطني

حقق بنك الإمارات دبي الوطني، نمواً أقل من المتوقع بأرباحه للربع الرابع من 2013 مسجلا 673 مليون درهم، تعادل 183 مليون دولار، بنمو نسبته 8% عن نفس الفترة من عام 2012.

ويرجع السبب في تراجع النمو، إلى ارتفاع مخصصات القروض غير منتظمة السداد بنسبة 40%، ليبلغ إجماليها نحو 1.3 مليار درهم.

وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى تحقيق البنك نحو 773 مليون درهم بحسب بيانات "بلومبيرغ"، لكن المخصصات ضغطت على الأرباح بشكل مخالف للتوقعات.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن الأداء الناجح دفع مجلس الإدارة إلى مقترح الحفاظ على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% للسهم الواحد.

بدوره، وصف الرئيس التنفيذي للبنك شين نيلسون، النتائج السنوية بالقوية التي انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 27% إلى 3.25 مليار درهم لكامل العام 2013 مقارنة مع 2.55 مليار درهم بنهاية 2012.