"البنك العربي" يحقق نمواً في الأرباح بـ43% خلال 2013

حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 501.9 مليون دولار، مقارنة مع 352.1 مليون دولار في نهاية العام 2012، وبنسبة نمو بلغت 43%.

وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2013 ومنح سهم مجاني لكل خمسة عشر سهما، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال بلغت 15.15%، كما نما إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 23.1 مليار دولار، مقارنة بـ 22.5 مليار دولار، كما في 31 ديسمبر من عام 2012.

في حين بلغت ودائع العملاء 34.4 مليار دولار، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار أميركي للفترة نفسها من العام السابق، بنمو مقداره 1.5 مليار دولار وبنسبة نمو 5%، ما عزز من سيولة البنك، والتي كانت دائما في مقدمة الأهداف الاستراتيجية لمجموعة البنك العربي، من خلال الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة، وجاء هذا النمو بالرغم من تراجع أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأميركي، والذي إذا تم تحييده كان النمو في محفظة التسهيلات بنسبة 4%، وكان النمو في ودائع العملاء بنسبة 6%.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة المجموعة في بيان أمس إن النمو في حجم الودائع ما هو إلا انعكاس لثقة العملاء العالية والراسخة بمتانة المركز المالي للبنك العربي، وانطلاقا من مساعي البنك الحثيثة نحو تطبيق استراتيجية شاملة ومتكاملة والرقي بخدماته، فقد عمل البنك خلال العام 2013 على توسيع شبكة فروعه في عدة مناطق لتلبية احتياجات عملائه.

وأوضح أن النتائج الإيجابية للمجموعة قد جاءت ضمن جهود البنك الرامية إلى تعزيز معدلات السيولة وستعزز من قوة القاعدة الرأسمالية للبنك، والتي بلغت 7.8 مليار دولار في نهاية العام.