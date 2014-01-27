38% نمو أرباح بنك المشرق وتوزيعاته 40% نقداً

أوصى مجلس إدارة بنك المشرق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% بعد اعتماد النتائج المالية التي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح إلى 1.8 مليار درهم بنهاية 2013.

ونمت ارباح الربع الرابع بنسبة 48%، مسجلة 505 ملايين درهم، تعادل 137 مليون دولار، لتوكد تحقيق البنك نتائج ايجابية في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي.

وقال بيان صحافي للبنك إن نسبة نمو الأرباح مقارنة بالعام 2012 بلغت 38%، مستفيداً من تحسن صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك خلال العام الماضي 4.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18.4%.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد 23.9% لنفس الفترة بفضل زيادة نسبتها 21.8% في حجم القروض وتحسن هامش الفائدة الصافي بمقدار 39 نقطة أساس، من 2.55% في ديسمبر 2012 إلى 2.94% هذا العام.