بنك أبوظبي التجاري يسجل أرباحاً بـ3.6 مليار درهم

كشفت بيانات خاصة ببنك أبوظبي التجاري عن وصول أرباح البنك إلى 3.62 مليار درهم، بارتفاع نسبته 29% خلال عام 2013. في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 10% لتصل إلى حوالي 4.96 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي الدخل من العمليات بنسبة 11% ليصل إلى 7.32 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30%. وارتفع العائد الأساسي على السهم بنهاية العام 2013 بنسبة 31% ليصل إلى 0.59 درهم مقارنة مع 0.45 درهم بنهاية العام السابق، وفقا لصحيفة "البيان".

وقام البنك بإعادة شراء 392 مليوناً و741 ألفاً و711 سهماً بمبلغ مليار و797 مليون درهم أي ما يشكل نسبة 7.02% من أسهم البنك مما أدى إلى ارتفاع العائد المرجح على السهم بنسبة 7%. وبلغ إجمالي عوائد المساهمين 118%.

وبلغت محفظة القروض والسلفيات 132 مليار درهم بارتفاع نسبته 7% عن العام السابق. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 115 مليار درهم. وارتفعت نسبة مساهمة الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 39% من إجمالي الودائع مقارنة مع 33% خلال العام السابق.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 21.21% في حين بلغت نسبة الشق الأول 16.62%. وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك حيث بلغ صافي الايداعات لدى بنوك الدولة 8.5 مليار درهم.

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة في العام 2013 إلى 4.1% مقارنة مع 5.4% بنهاية العام السابق. فيما تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 109.7% مقارنة مع 82.2% بنهاية العام السابق. وانخفضت نسبة القروض المستحقة غير المتعثرة بنسبة 50% عن ما كانت عليه بنهاية العام السابق. كما انخفضت تكلفة المخاطر لتصل إلى نسبة 0.90% مقارنة مع 1.20% بنهاية العام السابق. وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستواها تقريباً بمعدل 32.2% مقارنة مع 31.4% بنهاية العام السابق.