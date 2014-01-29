ارتفاع ملحوظ في أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 66%

سجلت مجموعة بنك دبي الإسلامي، ارتفاعا ملحوظا في أرباحها للربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت 518 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 66% وهو ما فاق بكثير متوسط توقعات المحللين.

وزادت الأرباح السنوية 42% عن أعمال العام الماضي إلى 1.72 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.21 مليار درهم لسنة 2012، في حين بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم مخصصات انخفاض القيمة 2.55 مليار درهم.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة خلال 2013 لتصل إلى 0.82 مليار درهم، مقابل 1.09 مليار درهم لسنة 2012.

وارتفعت ربحية السهم الى 0.38 درهم في مقابل 0.30 في 2012 بنمو 27%، الى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 4% لتبلغ 1.69 مليار درهم ،مقابل 1.62 مليار درهم خلال 2012.