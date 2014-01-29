اتفاق شراكة مصري إماراتي لتنمية محور قناة السويس

وقعت شركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية، مذكرة تفاهم للدخول في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، لتكون في بداية انطلاق مشروعات محور قناة السويس.

وأبرمت الشركة الإماراتية الاتفاق، مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمصر، بحيث بلغت نسبة شراكة الخط الملاحي العربي في حدود 20% من التكلفة الاستثمارية للمشروع المقدرة بنحو 760 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اللواء محمد يوسف، إن الشركة الإماراتية تعد إحدى الشركات المتخصصة في إصلاح الحاويات بميناء جبل علي وميناء خليفة بدولة الإمارات وميناء جيبوتي، وذلك بهدف دراسة أوجه الشراكة في هذا المشروع الاستراتيجي.

وقال يوسف إن المشروع سيوفر فرص عمل لنحو 8 آلاف إلى 10 آلاف عامل، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن الشركة القابضة للنقل البحري المصرية تسير حالياً في مباحثات بهدف اختيار الشريك الثالث في تحالف المشروع الذي سيكون شركة عالمية لإدارة الحاويات.