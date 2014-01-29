"المركزي" التركي يقرر زيادة حادة لجميع أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي التركي في وقت مبكر اليوم زيادة جميع اسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد، مذعناً لضغوط السوق لوقف هبوط الليرة التركية تغذيه اضطرابات سياسية في الداخل ومخاوف من تخفيضات في إجراءات التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.

وفي اجتماع طارئ للسياسة النقدية رفع المركزي التركي سعر الفائد الإقراض لليلة واحدة إلى 12 بالمئة من 7.75 بالمئة وسعر فائدة الريبو لمدة اسبوع الى 10 بالمئة من 4.5 بالمئة وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة الى 8 بالمئة من 3.5 بالمئة.

وتراجع الدولار امام العملة التركية إلى 2.197 ليرة من 2.25 قبل الإعلان مباشرة.

وجاءت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة مفاجأة لكثير من المحللين الذين وصفوها بأنها "رسالة مهمة الى الأسواق".