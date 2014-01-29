سامبا ترفع رأسمالها لـ 12 مليار ريال بواسطة منح أسهم

كشف عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، أن مجلس الإدارة يعتزم زيادة رأسمال البنك من 9 مليارات ريال إلى 12 مليار ريال، بنسبة زيادة 33.3% عن طريق منح أسهم مجانية لمساهميه.

وأشار الى أن عدد الأسهم بعد الزيادة ستكون بمعدل 1.200 مليون سهم، فيما سيتم منح سهم لكل ثلاثة أسهم، وستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 3.000 مليون ريال من حساب الأرباح المتبقية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف العيسى أن المجموعة تهدف من رفع رأس المال إلى مواكبة النمو المتزايد في الاقتصاد الوطني والحرص على استمرار البنك في نهجه التنافسي ونمو أصوله المستمر ومقابلة المتطلبات المتزايدة للعملاء، وكذلك تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية لها، مما يسهم في تحقيق معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة.

يشار إلى أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية، وسوف يحدد موعدها لاحقا. وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.