ارتفاع قوي للاحتياطيات الخارجية السعودية بـ10.5%

سجلت الاحتياطيات المالية الخارجية للسعودية أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية ديسمبر 2013 لتصل الى 2.721 تريليون ريال بحسب بيانات مؤسسة النقد ساما (البنك المركزي) بشكل يعكس الموقف المالي القوي للمملكة بما يؤهلها وقطاعها المصرفي من التعامل مع البنوك والمؤسسات الدولية بمعايير أكثر قوة وأفضلية.

وبحسب تحليل أجرته "العربية.نت" للبيانات الصادرة اليوم عن مؤسسة النقد زادت الاحتياطيات السعودية الخارجية بنحو 259 مليار ريال خلال العام الماضي، لتسجل نموا سنويا ملحوظا بلغت نسبته 10.5%، يعكس في عمقه حالة الانتعاش في الاسواق العالمية لاسيما الاستثمارات المستقرة ذات السيولة العالية.

وبلغت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية في الخارج، 1.947 تريليون ريال، تشكل 71.55% من اجمالي احتياطيات المملكة الخارجية، بنمو بلغت نسبة 0.3% خلال شهر ديسمبر الماضي بمفرده، وتتركز هذه الاستثمارات على الاغلب في سندات وأدوات على درجة جيدة من التصنيف المالي.

وتوزعت المكونات الاخرى لاحتياطيات المملكة الخارجية على 19.354 مليار ريال لدى صندوق النقد الدولي، و36.17 في حقوق السحب الخاصة، ونحو 1.6 مليار ريال من معدن الذهب.

وتراجعت ودائع مؤسسة النقد لدى البنوك خارج المملكة الى 546.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة 5.17% من الانخفاض عن مستواها بنهاية 2012، لتعكس ربما الزيادة في استثمارات مؤسسة النقد في اوراق مالية خارجية الى 1.952 تريليون ريال التي زادت بنسبة سنوية مؤثرة بلغت 17%.

وبلغت النقود في صندوق المؤسسة 28.2 مليار ريال من الاوراق المالية الى جانب 12 مليون ريال عملة سعودية معدنية (هلل).