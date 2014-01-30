"الأهلي التجاري" يوصي بزيادة رأسماله لـ20 مليار ريال

أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السعودي بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال عبر منح أسهم مجانية لمساهمي البنك بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان في بيان صحافي صدر عقب ختام اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس إن الزيادة في رأسمال البنك ستتم عبر رسملة 5 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة ليرتفع عدد أسهم البنك المصدرة من 1.5 مليار سهم إلى 2 مليار سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 10 ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً، فيما ستكون الأرباح النقدية لعام 2013م غير مشمولة بأسهم المنحة.

وتعد المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وأضاف الميمان أن الزيادة في رأس المال تأتي لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة.