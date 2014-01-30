%130 نمو أرباح بنك دبي التجاري الفصلية

قفزت أرباح بنك دبي التجاري في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 130%، إلى حوالي 258.7 مليون درهم، مقابل 113 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما نمت أرباح البنك على مدار العام الماضي بحوالي 20%، بالمقارنة مع مستواها قبل عام إلى 1.01 مليار درهم.

وأعلن البنك عن توزيع ارباح نقدية بنسبة 21% وأسهم منحة بنسبة 01% من رأس المال عن عام 2013.

ونجم الربح الصافي للبنك خلال العام عن الارتفاع الحاصل في الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 9.4%، والتي بلغت مستوى غير مسبوق عند 2.03 مليار درهم.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.7%، ليصل إلى 1.45 مليار درهم مقارنة بـ 1.33 مليار درهم للعام 2012. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.1% لتصل إلى 584 مليون درهم مقارنة بـ 526 مليون درهم للعام 2012.