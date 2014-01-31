9.3 مليار درهم قروض شخصية بـ30 يوماً فقط بالإمارات

ذكر المصرف المركزي الإماراتي أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر نوفمبر الماضي فقط بلغ 9.3 مليار درهم بنمو نسبته 3.4% مقارنة مع القروض الشخصية الممنوحة خلال شهر أكتوبر 2013 ونمو نسبته 4.8% في 11 شهراً.

وبحسب صحيفة "البيان"، أظهر إحصاء صدر لـ"المركزي" أن البنوك العاملة بالإمارات واصلت توسعها مجدداً وبشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال العام الماضي، حيث قفزت القروض الشخصية الى 273.4 مليار درهم في نهاية الشهور الـ11 الأولى من عام 2013.

وأرجع مصرفيون توسع البنوك في الإقراض الشخصي الى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الاموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية.

وبلغت ودائع المقيمين بالدولة تريليوناً و160.5 مليار درهم مقابل تريليون و168.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي وتريليون و33.7 مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري نسبته 0.7% ونمو في 11 شهراً نسبته 12.3%.

كما بلغت ودائع غير المقيمين 113 مليار درهم مقابل 116.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي و134.1 مليار درهم بنهاية 2012 بانخفاض شهري نسبته 3.2% وانخفاض في 11 شهرا نسبته 15.7%.

وفي مؤشر على زيادة الاستقرار وانخفاض المخاطر الائتمانية بالقطاع المصرفي أشارت الإحصاءات إلى أن البنوك العاملة بالدولة خفضت حجم مخصصاتها العامة بنحو 400 مليون درهم في شهر واحد فقط للمرة الثانية في عام 2013.