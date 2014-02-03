إتمام اندماج مصرف السلام و"بي.إم.آي" البحرينيين

أعلن مصرف السلام البحريني عن إتمام اندماجه مع "بي إم آي" حيث وافق مساهمو البنكين على مقايضة أحد عشر سهماً لبنك السلام مقابل كل سهم في "بي إم آي".

ويأتي هذا الاندماج في إطار توجه البنوك البحرينية لإقامة مؤسسات أكبر حجما وتمكينها للمنافسة في السوقين المحلية والإقليمية.

وكان البنكان أعلنا للمرة الأولى في مايو الماضي أنهما يتطلعان إلى الاندماج في إطار مسعى من بنوك البحرين لإقامة مؤسسات أكبر حجما تكون قادرة على المنافسة في السوقين المحلية والإقليمية.

يذكر أن بنك في "بي إم آي" هو تابع لبنك مسقط، أكبر بنوك سلطنة عمان.