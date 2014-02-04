%1 رسوم إدارية للقروض بالسعودية بحد أقصى 5 آلاف ريال

كشف رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك الأهلي السعودي سعود باجبير أن مؤسسة النقد "ساما" ستحدد خلال الفترة المقبلة رسوما إدارية للتمويل الشخصي في حالات القروض الشخصية تقدر نسبتها بنحو 1% من مبلغ التمويل بحد أقصى لا يزيد على 5 آلاف ريال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس في مقر البنك الأهلي الرئيسي في جدة، حيث كشف أن البنك أطلق منتجا جديدا للتمويل الشخصي "تيسير الأهلي بالأسهم المحلية" ومن أبرز مزاياه سرعة الحصول على التمويل في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، وهو أفضل رقم قياسي يحققه في مستوى سرعة الخدمة إلى جانب عدد من المزايا التنافسية كهامش الربح التنافسي الذي يبدأ من 1.4%، ومدة تمويل تصل لـ 5 سنوات، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وبين باجبير خلال المؤتمر أنه تم اختيار حاليا 4 شركات فقط في هذا المنتج لضمان عدم تذبذب الأسعار بشكل كبير، مبينا أنه تم عرض المنتج على سوق المال ومؤسسة النقد للبيع من دون سوق المال ولم يكن هناك مانع.

وكشف المشاركون في المؤتمر أن من شروط الحصول على التمويل فتح حساب في البنك عن طريق فروعه المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتحويل الراتب من جهة العمل، وأخيرا التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي الإسلامي.