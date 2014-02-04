116 مليون دينار أرباح مساهمي بيت التمويل الكويتي

حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنهاية 2013 صافي أرباح لمساهمي البنك بمبلغ 115.9 مليون دينار بزيادة قدرها 28.2 مليون دينار وبنسبة زيادة 32% عن العام السابق.

وبحسب بيان صحافي للبنك، فقد بلغت ربحية السهم 32.69 فلس بزيادة قدرها 6.22 فلس وبنسبة زيادة 23% عن العام السابق.

وبلغ إجمالي إيرادات البنك نحو 996 مليون دينار، بزيادة قدرها 67.3 مليون دينار وبنسبة زيادة 7.3% عن العام السابق، نتجت عنها أرباح إجمالية قدرها 292 مليون دينار، منها أرباح للمودعين المستثمرين 172 مليون دينار.

وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 13% وأسهم منحة بنسبة 13%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وارتفع حجم الأصول إلى 16.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.4 مليار دينار وبنسبة زيادة 10% عن العام السابق، وارتفع حجم الودائع إلى 10.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 711 مليون دينار، وبنسبة زيادة 8% عن العام السابق.

وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار دينار، بزيادة قدرها 401 مليون دينار وبنسبة زيادة 30% عن العام السابق.

كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 17.44% تقريباً نتيجة تنفيذ مبادرات خطة تحسين رأس المال.