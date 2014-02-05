نمو أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي الفصلية بـ41.4%

سجلت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 41.4%، في الربع الرابع من عام 2013، وزيادة بنسبة 20.7% خلال العام لتصل أرباح المجموعة إلى 2 1.450 مليار درهم، بعد ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 8 .19% لتصل إلى 103.2 مليار درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30.66% وبنسبة 26.87% كأسهم منحة، حيث تعادل توزيع الأرباح النقدية 50% من صافي أرباح العام 2013، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وواصل المصرف سياسة التوسع في تقديم خدمات مصرفية لفئات جديدة من العملاء، بمن فيهم فئة الوافدين والشركات التجارية الناشئة، مع استمرار ولاء المصرف لقاعدة عملائه الرئيسية من الإماراتيين والشركات الكبيرة، فقد شهد العام الماضي ارتفاع عدد العملاء بنسبة 14%، ليبلغ 577565 عميلاً.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 23.2% لتصل إلى 75.5 مليار درهم في نهاية 2013 بعد أن كانت 61.3 مليار درهم في نهاية عام 2012 وزيادة بنسبة 7.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2012 لتصل إلى 70.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2013.