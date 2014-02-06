ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية إلى 17.1 مليار دولار

أعلن البنك المركزي أن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي زاد إلى 17.105 مليار دولار في يناير من 17.032 مليار في ديسمبر.

وهذه هي الزيادة الشهرية الأولى للاحتياطي الأجنبي منذ أغسطس 2013.

وسددت مصر خلال يناير 700 مليوناً من مديونية نادي باريس، وقامت بعمل طرح استثنائي للدولار بنحو 1.5 مليار دولار، كما وفرت للبنوك نحو 500 مليون دولار أخرى من خلال المزادات الدورية.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 13.613 مليار دولار في يناير 2013 .

وكان المحافظ، هشام رامز، قال لرويترز في يناير إنه يتوقع ألا يقل الاحتياطي الأجنبي عن 17 مليار دولار خلال الشهر.

وبلغ الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011.