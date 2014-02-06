نمو أرباح "التجاري" الكويتي الفصلية لـ54 مليون دولار

نمت أرباح البنك التجاري الكويتي في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 15%، بالمقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل 15.7 مليون دينار, أي 54 مليون دولار.

وقفزت أرباح البنك السنوية بحوالي عشرين ضعفاً بالمقارنة مع عام 2012, إلى 23.5 مليون دينار.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بـ7%، وأسهم منحة بـ11%.

كما بلغ إجمالي مخصصات البنك 182 مليون دينار في نهاية العام الماضي، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية ديسمبر الماضي نسبة 18.38%،

وقال البنك إن نسبة القروض والتسهيلات ارتفعت بنسبة 8.9%، كما ارتفعت نسبة ودائع العملاء بنسبة 16.5% خلال العام.