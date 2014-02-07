باركليز يدفع 4 مليارات دولار "علاوات" للموظفين

قالت محطة "سكاي نيوز" التلفزيونية إن بنك باركليز البريطاني سيدفع علاوات للعاملين تصل إلى حوالي 2.4 مليار جنيه استرليني (3.9 مليار دولار) عن عام 2013، وهو العام الذي دعا فيه المساهمين لتقديم نحو ستة مليارات جنيه لدعم رأس المال.

وتمثل العلاوات زيادة 11% عن 2012. وسيفصح باركليز عن تفاصيل الأجور مع النتائج السنوية يوم الثلاثاء، وقالت "سكاي" إنه سيدفع ما بين 2.3 و2.4 مليار استرليني كمكافآت تشجيعية.

وامتنع البنك عن التعليق. ويمكن أن يثير ارتفاع العلاوات غضب السياسيين والعامة من عدم قيام البنوك بكبح المكافآت.

وكانت العلاوات المفرطة بين الأمور التي ألقي عليها باللوم في تشجيع المعاملات التي تنطوي على مخاطرة والتي ساهمت في الأزمة المالية في 2008-2009.

وقالت "سكاي" إنه من المتوقع أن يبرر باركليز الزيادة في العلاوات بالإشارة إلى الأداء القوي لوحدته الاستثمارية في الولايات المتحدة ومخاطر أن يفقد البنك كبار موظفيه لصالح منافسيه في وول ستريت.

وكان باركليز دفع علاوات قيمتها 1.85 مليار استرليني في 2012 منها 1.3 مليار لموظفي أنشطته الاستثمارية فقط.