بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 280 مليون دولار

وافق بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الاثنين على تقديم قرض بقيمة 205 ملايين يورو، بما يعادل 280 مليون دولار، لمشروع محطة كهرباء في مصر، وذلك بهدف توسعة البنية التحتية للطاقة وتحفيز النمو في البلد.

وقال البنك في بيان إن المشروع يتعلق بتحويل محطة كهرباء تعمل بالدورة المفتوحة إلى نظام الدورة المركبة لزيادة إنتاجها 50%، إلى 1500 ميغاوات.

وقال فيليب دو فونتين فيف نائب رئيس البنك "نهدف من خلال المشروع إلى تعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية للاقتصاد المصري وخلق وظائف".

وتقع المحطة بالقرب من مدينة الإسماعيلية في شمال شرق مصر على مقربة من قناة السويس.

وعلى مدى العامين الماضيين وافق بنك الاستثمار الأوروبي على قروض تزيد على مليار يورو لمشروعات في مصر، من بينها 637 مليون يورو استثمرت في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتتضمن مشروعات للمياه وتمويلا للمشروعات الصغيرة.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في مصر من 2%، في 2013 إلى 2.2%، في 2014 - وهو أعلى معدل منذ عام 2010 - بحسب تقرير من البنك الدولي الشهر الماضي.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي المملوك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رائدا في التمويل في منطقة البحر المتوسط، ويقدم قروضا أيضا خارج نطاق أوروبا إلى دول في آسيا وأمريكا اللاتينية.