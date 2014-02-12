مصرف الراجحي: مخصصات الربع الرابع فاقت المليار ريال

حجز مصرف الراجحي، أكثر من مليار ريال، من مخصصات تعثر القروض خلال الربع الرابع من العام الماضي بحسب بيانات حديثة أفصح عنها البنك على موقع "تداول".

وأظهرت الجداول التي اطلعت عليها "العربية.نت" حجز المصرف أكبر قيمة من مخصصات انخفاض قيمة التمويل، بتاريخه تجاوزت 2.6 مليار ريال، لكل العام 2013 بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالعام السابق.

وتكشف هذه الأرقام حقيقة الضغوط التي تعرض لها سهم البنك أخيرا والذي يعد أكبر مؤسسة تمويل إسلامي في العالم، وأكبر الشركات المدرجة بسوق المال السعودي، في خطوة لها جانب آخر إيجابي يعكس تحوط المصرف للمخاطر المستقبلية.

وبلغت موجودات المصرف، 279.8 مليار ريال، بنمو 4.5% عن العام السابق، لتعكس صلابة الموقف المالي رغم تراجع أرباحه السنوية وحجزه لهذه المخصصات التي تقوي ميزانيته، وستتحول الى أرباح مرتجعة في حال عاد المتعثرون للسداد.

وتراجعت قيمة القروض غير العاملة لدى البنك الى 3 مليارات ريال مقارنة مع 3.5 مليار ريال لعام 2012، لترتفع نسبة تغطية هذا النوع من القروض الى 144% وهي نسبة إيجابية فوق المعدل المطلوب.

