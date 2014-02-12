الموافقة على زيادة رأسمال "سامبا" إلى 12 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب "مجموعة سامبا المالية" زيادة رأسمالها من 9 مليارات ريال إلى 12 ملياراً، عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها مساهمو البنك.

ويحق الاكتتاب للمقيدين بسجل المساهمين لدى البنك، بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدده مجلس إدارة المجموعة في وقت لاحق.

وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال بحسب بيان للهيئة على موقع السوق "تداول" عن طريق تحويل مبلغ 3 مليارات ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 900 مليون سهم إلى 1200 مليون سهم، بزيادة قدرها 300 مليون سهم.

وبموجب القانون يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد العمومية غير العادية لزيادة رأس المال، عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، بعد استكمال "سامبا" الإجراءات المعمول بها وفقاً لنظام الشركات.