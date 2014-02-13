الهيئة توافق على رفع رأسمال "الراجحي" إلى 16.2 مليار

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن الموافقة على طلب "مصرف الراجحي" زيادة رأسماله من 15 مليار ريال إلى 16.25 مليار ريال، وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل 12 سهماً قائماً يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت الهيئة في بيان أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 1.25 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.