بنك التنمية الآسيوي يقدم 900 مليون دولار لباكستان

وافق بنك التنمية الآسيوي على تقديم 900 مليون دولار في شكل قرض ميسر لتمويل مشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء بالفحم الحجري في منطقة جامشورو بإقليم السند جنوب باكستان .

وتم التوقيع أمس على اتفاقية في إسلام آباد في هذا الصدد وقعها عن جانب الحكومة الباكستانية وكيلة وزارة الشؤون الاقتصادية نرجيس سيتي، في حين وقعها عن جانب بنك التنمية الآسيوي مديره الإقليمي في باكستان وينر ليباتش.

ويهدف المشروع إلى محطة جامشورو إلى بناء وحدتين لتوليد الكهرباء بالفحم الحجري بسعة 600 ميغاوات لكل وحدة، وذلك لسد حاجة باكستان المتزايدة في مجال الطاقة الكهربائية.