تراجع أرباح مصرف "باريبا" الفرنسي بـ76%

تراجعت أرباح بنك "بي.إن.بي باريبا"، والذي يعد من أكبر البنوك الفرنسية المدرجة الفصلية حوالي 76%، بعد تجنيب مخصصات تقاض قدرها 1.1 مليار دولار لتغطية انتهاك محتمل لعقوبات أميركية.

وأبطلت المخصصات - المصحوبة بتكاليف إعادة هيكلة وخفض في قيمة الاستحواذ على الوحدة الإيطالية للبنك بي.أن.أل - أثر زيادة في إيرادات المجموعة وأرباح التشغيل الإجمالية لينزل صافي الربح إلى127 مليون يورو (173 مليون دولار) من 519 مليونا قبل عام.

وكشف بي.أن.بي الذي يطمح إلى تسريع خفض التكاليف والتوسع في أسواق مثل آسيا والولايات المتحدة عن تعهد طال انتظاره للوصول بحقوق المساهمين إلى عشرة بالمئة على الأقل بحلول 2016.

ويستهدف البنك نموا سنويا في خانة العشرات لمتوسط ربحية السهم بين عامي 2013 و2016.

من ناحية أخرى أبلغ المدير المالي للبنك تلفزيون رويترز إنسايدر أن بي.أن.بي سيزيد نسبة توزيعات الأرباح إلى حوالي 45% في إطار استراتيجية جديدة لتعزيز العائدات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.

وقال لارس ماشنيل إن البنك يرحب بإجراء عمليات استحواذ متوسطة الحجم في إطار الخطة ويتوقع تحسناً متواضعاً للاقتصاد الأوروبي بـ2014.