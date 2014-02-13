مخصصات البنوك السعودية تقفز لـ5.4 مليار ريال في 2013

كشفت الميزانيات السنوية للمصارف السعودية المدرجة في سوق السعودية ارتفاع مخصصاتها السنوية خلال عام 2013، إلى 5419.56 مليون ريال.

وجاءت مخصصات مصرف الراجحي عند أعلى مستوى في تاريخ البنك بـ2.6 مليار ريال، وفي المرتبة الثانية من حيث قيمة المخصصات جاء البنك العربي الوطني، بمخصصات بلغت قيمتها 627 مليون ريال، تلاه بنك الرياض بنحو 605.4 مليون ريال.

وبلغ إجمالي قيمة مخصصات البنك السعودي البريطاني 442 مليون ريال، فيما خصصت مجموعة سامبا المالية نحو 353.4 مليون ريال.

وقام مصرف الإنماء بتجنيب مخصصات بقيمة 274.2 مليون ريال، وجنب البنك السعودي الهولندي مخصصات بـ218.5 مليون ريال.

وبلغ إجمالي قيمة المخصصات التي قام بنك البلاد بتجنيبها 170 مليون ريال، فيما جنب البنك السعودي للاستثمار نحو 129 مليون ريال.