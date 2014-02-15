"بيتك" يستحوذ على برج مقابل مديونية بـ40 مليون دولار

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، استحواذه على برج الصفاة التجاري وإدراجه ضمن المحفظة العقارية الاستثمارية المملوكة لبيتك في إطار تسوية نهائية للمديونية المستحقة على أحد العملاء بـ11 مليون دينار تعادل أكثر من 40 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، أنور الغيث، في تصريح صحافي أن تحويل - برج الصفاة التجاري- إلى محفظة بيتك الاستثمارية يمثل إضافة نوعية متميزة للمحفظة.

وأكد الغيث حرص "بيتك" على تعزيز محفظته الاستثمارية من خلال مثل هذه العقارات الجيدة والمدرة والمتزايدة القيمة بما يحقق أفضل العوائد للمودعين والمساهمين بمخاطر محدودة ووفق دراسات تأخذ في الاعتبار تطورات السوق واتجاهاته، وتعمل على الاستفادة منها بأسلوب علمي وبقرارات عملية وفق قواعد الأصول المهنية.

وذكر أن "بيتك" يسعى إلى تعزيز متانة الوضع المالي وزيادة العوائد والأرباح، وينظر إلى السوق ولعملائه نظرة شاملة تقوم على التعاون والتنسيق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بما يضمن تحقيق أفضل العوائد وفق المصالح المشتركة.

وأضاف أن نشاط بيع وشراء العقارات يعتبر أحد الأنشطة التشغيلية المستمرة لـ"بيتك"، مبيناً أنه يتمتع فيها بالريادة على مستوى السوق المحلي نتيجة خبرات متراكمة على مدى سنوات طويلة يسعى إلى توظيفها لتكون في خدمة عملائه ولتحقيق أفضل العوائد من خلال استثمارات متنوعة بمخاطر مدروسة.