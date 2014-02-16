الرياض ومكة والقصيم الأكثر استفادة بتمويلات "كفالة"

تصدرت الرياض ومكة والقصيم، قائمة المدن السعودية الأكثر استفادة من برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي منح العام الماضي، 1044 كفالة بقيمة استثمارية للمشاريع الممولة تجاوزت 491 مليون ريال وحصلت على تمويل بلغ نحو مليار ريال لذلك العام.

واستفادت من البرنامج مناطق عسير والقصيم ونجران والمدينة المنورة وحائل وجازان والباحة وتبوك والجوف ومنطقة الحدود الشمالية بنصيب وافر من دعم البرنامج منذ إطلاقه في عام 2006.

وتؤكد إحصاءات محدثة للبرنامج الذي يأتي بمبادرة من وزارة المالية والبنوك السعودية، نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نموا.

وبلغت الكفالات في الرياض 3328 كفالة قيمتها الاستثمارية 1.7 مليار ريال حصلت على تمويل تجاوز 3.6 مليار ريال، وفي المنطقة الشرقية 1614 كفالات بقيمة استثمارية للمشروعات الممولة قاربت827 مليون ريال وحصلت على تمويل بقيمة تجاوزت 1.4 مليار ريال.

وفي منطقة مكة المكرمة 1294 كفالة بقيمة استثمارية للمشروعات بلغت 584.5 مليون ريال وحصلت على تمويل بقيمة تجاوزت 1 مليار ريال، وبلغت الكفالات في منطقة عسير 218 كفالة للمشروعات التي بلغت قيمتها الاستثمارية 112.9 مليون ريال وحصلت على تمويل بلغ 198.4 مليون ريال.

وفي القصيم بلغ العدد 212 كفالة بقيمة استثمارية للمشروعات الممولة 105.7 مليون ريال وحصلت على 258.5 مليون ريال، كما بلغت الكفالات في منطقة نجران 195 كفالة بقيمة استثمارية للمشروعات بلغت 86.5 مليون ريال وحصلت على تمويل من البرنامج بلغ 164.4 مليون ريال.

وبلغ عدد الكفالات في منطقة المدينة المنورة 153 كفالة بقيمة استثمارية للمشروعات الممولة بلغت 74.3 مليون ريال وحصلت على تمويل بقيمة قاربت 147.5 مليون ريال.

وفي منطقة حائل بلغ عدد الكفالات 68 كفالة للمشروعات الاستثمارية التي بلغت قيمتها 31.2 مليون ريال وحصلت على تمويل من برنامج كفالة بلغت 76.3 مليون ريال، وفي منطقة جازان بلغ عدد الكفالات 53 كفالة للمشروعات الاستثمارية التي بلغت كلفتها 25.4 مليون ريال وحصلت على تمويل بلغ 49.4 مليون ريال، وفي منطقة الباحة بلغ عدد الكفالات 48 كفالة للمشروعات التي بلغت استثماراتها 19.7 مليون ريال وحصلت من البرنامج على تمويل وصل إلى 34.5 مليون ريال.

وعلى مستوى منطقة الحدود الشمالية بلغ عدد الكفالات 38 كفالة للمشروعات التي بلغت كلفتها الاستثمارية 9.5 مليون ريال وحصلت على تمويل من برنامج كفالة بلغ 20.7 مليون ريال، وفي منطقة تبوك بلغت الكفالات 32 كفالة للمشروعات التي بلغت كلفتها الاستثمارية 12.5 مليون ريال وحصلت على تمويل بقيمة 24.5 مليون ريال، وفي منطقة الجوف بلغ عدد الكفالات 27 كفالة بقيمة 13.8 مليون ريال للمشروعات الممولة التي حصلت على تمويل من البرنامج بلغ 26.7 مليون ريال.

وبلغ إجمالي عدد الكفالات في جميع مناطق المملكة 7280 كفالة بقيمة إجمالية للمشروعات الممولة تجاوزت 3.5 مليارات ريال حصلت على تمويل من برنامج كفالة تجاوز 7.1 مليارات ريال.

وأكد رئيس برنامج كفالة المهندس أسامة المبارك في تصريح صحفي أن البرنامج يسعى إلى تطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نمواً اقتصادياً وإحداث التوازن المطلوب من أجل توزيع عادل ومتكافئ للكفالات الممنوحة من البرنامج لتشمل جميع مناطق المملكة دون استثناء.

وذكر أن البرنامج مشروط بأن تحدث الأنشطة الاقتصادية المتعددة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعمل على فتح مجالات توظيف جديدة للمواطنين، مشيداً بدعم وزارة المالية ومتابعتها لأداء البرنامج الذي أدى بدوره إلى تحقيق هذه النتائج.

من جانبه أكد طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد.

