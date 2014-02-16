بنك إنكلترا لن يرفع الفائدة إلا مع طاقة النمو القصوى

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا إن البنك لن يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا عندما يقترب النشاط الاقتصادي من طاقته القصوى.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية أن "مسار السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة سيتحدد بعناية كبيرة بحيث لا نجري أي تعديلات إلا عندما نرى نموا قابلا للاستثمار في الوظائف وفي الدخل وفي الإنفاق".

كان بنك إنجلترا قال يوم الأربعاء، إنه سينظر في نطاق واسع من مؤشرات الاقتصاد ولن يقتصر على معدل البطالة عندما يدرس رفع تكاليف الاقتراض وإنه لا يتعجل هذا القرار.

وأكد كارني الأحد "يمكننا أن نأخذ وقتنا بشكل مسؤول ولا نعدل أسعار الفائدة إلا عندما ينحسر التباطؤ".

وقال بنك انجلترا قبل نشر توقعاته الاقتصادية إن الأسواق تتوقع رفع الفائدة للمرة الأولى في الربع الثاني من 2015 وإن هذا يتسق مع هدف البنك لتضخم أقل بقليل فحسب من اثنين بالمئة.

وتحدث كارني عن أن تاريخ دورات الطفرة والركود في أسعار المنازل ببريطانيا يبعث على القلق لكن برنامج الحكومة لمساعدة مشتري المنازل ليس عاملا رئيسيا في تعزيز الأسعار حاليا.

وقال: "البرنامج صغير وخارج لندن وللمنازل منخفضة الأسعار وللمشترين للمرة الأولى لذا لا يعد محركا لسوق الإسكان لكن علينا مسؤولية مراقبته".

وأضاف إن بنك إنجلترا سيقول علنا وفي التوقيت المناسب إذا لم يعد راضيا عن تأثير البرنامج على الاستقرار المالي. كانت الحكومة طلبت من البنك أن يقدم وجهة نظره في البرنامج في سبتمبر أيلول.

