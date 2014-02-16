ارتفاع ودائع البنوك اليمنية إلى 10.3 مليار دولار

ارتفع حجم ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في اليمن العام الماضي إلى 2.2 تريليون ريال، ما يعادل 10.3 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام الذي قبله بلغت 426 مليار ريال، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني.

وأوضح التقرير أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية حققت نمواً كبيراً خلال السنة نفسها، لتصل إلى 2 تريليون و776 مليار ريال، بزيادة بلغت 500 مليار ريال عن العام 2012.

وبحسب التقرير، فقد نمت الأصول الخارجية للبنوك لتصل إلى مليارين و559 مليون دولار عام 2013، بزيادة طفيفة بلغت 38 مليون دولار عن العام الذي سبق.

في حين بلغت احتياطيات هذه البنوك لدى البنك المركزي 322 مليار ريال خلال العام نفسه، بزيادة بلغت 45 مليار ريال عن العام 2012.

وبين التقرير أن هناك زيادة في حجم التمويلات المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية للقطاع الخاص، وصلت إلى 510 مليار ريال، بزيادة 136 مليار ريال عن العام 2012.