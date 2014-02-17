بنك إيراني يطلب 3.94 مليار دولار تعويضاً من بريطانيا

طلب بنك "ملت" أكبر بنك خاص في إيران تعويضاً من الحكومة البريطانية يصل لنحو 4 مليارات دولار عن الخسائر التي تكبدها إثر إلغاء المحكمة العليا البريطانية العقوبات التي فرضت عليه لمزاعم بوجود صلة له ببرنامج إيران النووي.

وبحسب دعوى قضائية رفعها بنك ملت أمام محكمة لندن العليا واطلعت عليها اليوم الاثنين، طلب البنك تعويضا عن "الخسائر المالية الضخمة" التي مني بها بسبب العقوبات.

وكانت المحكمة العليا البريطانية قضت في شهر يونيو الماضي بأن الحكومة البريطانية أخطأت بفرض عقوبات على البنك في 2009 ووصفت قرار الحكومة الذي خص ملت بالعقوبات بأنه "غير منطقي".