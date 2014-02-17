نمو قياسي لبنوك الكويت و36 مليار دولار أصول خارجية

حققت بنوك الكويت أعلى نسبة للنمو في نحو 5 سنوات، خلال العام الماضي بلغت 9.2%، تعكس الزيادة في إجمالي موجوداتها أو أصولها بنهاية العام الماضي إلى 51.4 مليار دينار كويتي، (تعادل نحو 183 مليار دولار).

وأظهر تحليل أجرته "العربية.نت" للبيانات التي ترسلها البنوك إلى بنك الكويت المركزي، زيادة في إجمالي الأصول بمقدار 4.3 مليار دينار كويتي، خلال 2013 بارتفاع ملحوظ عن القيمة السابقة البالغة 47.1 مليار دينار بنهاية 2012.

وكان اللافت ارتفاع قيمة الأصول الخارجية للبنوك في الكويت، إلى 10.1 مليار دينار، (تعادل نحو 36 مليار دولار).

وزادت الأصول التي تملكها البنوك في خارج الكويت، بنسبة 7.2%، وبمقدار 690 مليون دينار، لتعكس في جانب مهم منها تزايد حجم المعاملات المصرفية مع البنوك العالمية.

ويعبر هذا النمو المؤثر في الموجودات، عن حال الانتعاش في النشاط الأساسي المتمثل بمنح القروض، الذي زادت نسبة النمو فيه بمقدار الضعف خلال نفس العام، لتصل إلى 8%.

ومنذ عام 2008، الذي اعتبر عاما فاصلا لكل البنوك في العالم، لم تحقق بنوك الكويت نسبة تزيد على 6.5% من النمو، بل ظل النمو في السنوات الثلاث اللاحقة لعام الأزمة بالكاد يصل إلى 4%.

ويعمل في الكويت 11 مصرفا كويتيا، إلى جانب 11 فرعاً لبنوك عربية وأجنبية.