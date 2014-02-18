بنك الاستثمار يمول مشروعاً للطاقة بـ100 مليون دولار

قرر بنك الاستثمار الأوروبي تقديم مبلغ 100 مليون يورو لتمويل مشروع للطاقة في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وقد تم التوقيع على اتفاقية في إسلام أباد بهذا الصدد وقعها عن جانب بنك الاستثمار الأوروبي نائبة رئيسه ماجدالينا الفريز أرزا، وعن جانب الحكومة الباكستانية وكيلة وزارة الشؤون الاقتصادية نرجيس سيتي.

وأوضح بيان صحافي صادر في إسلام أباد أن المبلغ الذي سيقدمه بنك الاستثمار الأوروبي سيتم صرفه على مشروع "كيال خاور" للطاقة في إقليم خيبر بختونخواه بهدف إنتاج 128 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

وثمنت المسؤولة الباكستانية عقب التوقيع على الاتفاقية دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمشاريع الطاقة في باكستان لمساعدة الحكومة الباكستانية في التغلب على أزمة الطاقة.